Calciomercato Milan, Donnarumma verso il Barcellona: Ter Stegen verso il Borussia Dortmund

25 Maggio 2021 23:09

Donnarumma con le valigie in mano: nelle ultime ore intensificati i contatti con il Barcellona. Ter Stegen in orbita Borussia Dortmund

Dopo l’arrivo di Mike Maignan da Lille, concretizzato in mattinata, il futuro di Gigio Donnarumma appare sempre più lontano dal Milan. Gli estremi per un rinnovo del contratto ormai non ci sono più, le parti in causa nemmeno si parlano. Nelle scorse settimane c’era stato un ultimo tentativo del Milan di andare incontro al giocatore, ma Raiola ha sparato altissimo. Per questo motivo, la sensazione è che la carriera di Donnarumma in rossonero sia arrivata al capolinea. Il 30 giugno prossimo il contratto del giovane portiere italiano scadrà gratuitamente e Mino Raiola sarà libero di dirottarlo verso il club che soddisferà le sue richieste: una decina di milioni di stipendio come base per trattare e una lauta commissione personale, anch’essa in doppia cifra.

Per ora il mercato dei portieri sembra saturo, con tutte le big europee che hanno già blindato le proprie porte. Nelle ultime ore la pista più calda sembra essere diventata quella del Barcellona: i catalani sono pronti ad accontentare le richieste di Raiola e potrebbero cedere l’attuale portiere, Marc-Andre Ter Stegen, al Borussia Dortmund generando anche una ritorno economico importante per il bilancio societario tutt’altro che florido.