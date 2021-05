Calciomercato Crotone, tris di squadre su Messias: pronto il salto in Europa League?

30 Maggio 2021 13:39

Calciomercato Crotone, tre squadre vogliono riportare Junior Messias in Serie A: i calabresi pensano ad una plusvalenza importante

Il Crotone ripartirà dalla Serie B. La stagione dei calabresi non è andata secondo i piani, la formazione allenata prima da Stroppa e poi da Cosmi ha chiuso al penultimo posto in classifica, dopo aver occupato l’ultima posizione per diverse giornate. L’attacco è stato senza dubbio la nota più positiva dell’anno: Simy ha rivaleggiato con i grandi bomber del campionato con 20 gol, Junior Messias si è messo in luce per la sua straordinaria tecnica ed ha attirato su di sè l’interesse di 3 squadre di Serie A. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ Genoa, Bologna e Lazio sarebbero fortemente interessate al calciatore. Nelle prime due il brasiliano potrebbe ricoprire un ruolo di primo piano fin da subito, nella Lazio invece sarebbe un valido rinforzo in vista del doppio impegno in campionato ed Europa League, prima esperienza europea in carriera. Il Crotone pensa ad un’importante plusvalenza: il costo è di circa 7 milioni, un aumento importante rispetto ai 350.000 euro per i quali venne prelevato dal Gozzano.