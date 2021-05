Calcio: Kakà carica Ibrahimovic, ‘tocca a lui trascinare il Milan alla vittoria sulla Juve’

6 Maggio 2021 19:42

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – “Se gioca Ibra, tocca a lui portare la squadra non solo alla vittoria contro la Juve, ma anche a giocare di nuovo in Champions League”. L’ex stella del Milan, Kakà, carica Zlatan Ibrahimovic a tre giorni dal big match con la Juventus, fondamentale nella corsa ai posti per la prossima Champions League. “Il Milan quest’anno ha iniziato molto forte: data la giovane età è normale perdere qualcosa verso la fine, ragion per cui ora serve l’esperienza dei giocatori come Ibra, ma non solo lui”, aggiunge l’ex pallone d’oro al canale twitch del Milan.