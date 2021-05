Calcio: Gremio annuncia il ritorno di Douglas Costa

21 Maggio 2021 20:35

Porto Alegre, 21 mag. -(Adnkronos) – “è il momento giusto. Dopo 12 anni fuori, è arrivata l’ora di tornare a casa”. Così Douglas Costa in un video pubblicato sul sito ufficiale del Gremio dove annuncia il suo ritorno. Il trentenne brasiliano ha ancora un anno di contratto con la Juventus che ancora non ha ufficializzato la sua cessione. “Con il Gremio ne parliamo da tempo… Capitan Geromel ha avuto un ruolo importante in questa mia decisione. Vengo qui con un bagaglio d’esperienza importante e sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi obiettivi. Il Gremio è sempre stata la squadra del mio cuore”, aggiunge Douglas Costa.