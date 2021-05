Calabria: nuovo accordo quadro per la manutenzione del viadotto Cannavino

6 Maggio 2021 15:49

Calabria, Anas: nuovo accordo quadro per la manutenzione approfondita del viadotto Cannavino sulla ss107 ‘silana crotonese’

Anas (Gruppo Fs Italiane) ha provveduto a notificare all’appaltatore aggiudicatario di Accordo Quadro di lavori di manutenzione il recesso dal contratto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento statico del Viadotto Cannavino sulla Statale 107 ‘Silana Crotonese’. La decisione di Anas è motivata dalla necessità di effettuare con celerità lavori di maggiore complessità tecnica ed economica sul ponte Cannavino, tenuto conto della sua rilevanza per la mobilità territoriale. Nel corso del completamento dei lavori di adeguamento statico, comprendenti tra l’altro il risanamento corticale delle opere in elevazione, Anas a seguito delle ulteriori evidenze derivanti dalle nuove indagini e dal continuo monitoraggio sull’opera, ha ritenuto di procedere con l’esecuzione di un intervento più approfondito consistente nella sostituzione dell’impalcato, in luogo della sola manutenzione prevista dal progetto originario che avrebbe comunque richiesto la chiusura del viadotto. La scelta di sostituire l’impalcato, oltre a garantire un più efficace ripristino della linearità del piano viabile, consente l’adeguamento sismico e la conseguente maggiore durabilità dell’opera. Anas, con l’obiettivo di velocizzare i lavori, ricorrerà a un contratto in Accordo Quadro già disponibile.