3 Maggio 2021 15:09

Calabria, lite fra giovanissimi a Scalea: 14enne viene accoltellato da un coetaneo ma senza riportare gravi conseguenze. Indagano i Carabinieri

Brutto episodio capitato in Calabria nella tarda serata di ieri. Il litigio fra due giovanissimi di Scalea (Cosenza), è finito in violenza. Uno dei due ragazzini ha estratto un coltello ferendo il coetaneo. Il 14enne, secondo quanto riporta l’agenzia ‘AGI’, è stato affidato alle cure dei sanitari e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul caso indagano i Carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni per chiarire i dettagli della vicenda.