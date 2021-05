31 Maggio 2021 16:50

La Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’assessore al Lavoro, Fausto Orsomarso, ha nominato Felice Iracà nuovo commissario dell’azienda in house “Calabria lavoro”

La Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’assessore al Lavoro, Fausto Orsomarso, ha nominato Felice Iracà nuovo commissario dell’azienda in house Calabria lavoro. L’incarico durerà sei mesi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per la nomina del nuovo direttore. La nomina non prevede alcun esborso aggiuntivo per l’ente, al netto dei rimborsi delle missioni effettuate. Iracà è dirigente di ruolo del dipartimento Programmazione unitaria della Regione Calabria.