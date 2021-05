Calabria, Italia Viva nomina i coordinatori provinciali

29 Maggio 2021 16:45

Calabria, nel corso della visita del presidente di Italia Viva Ettore Rosato in Calabria e di concerto con i Senatori Vono e Magorno e tutto il gruppo dirigente regionale, è stata nominata coordinatrice provinciale di Catanzaro Valentina Le Donne

“Nel corso della visita del presidente di Italia Viva Ettore Rosato in Calabria e di concerto con i Senatori Vono e Magorno e tutto il gruppo dirigente regionale, è stata nominata coordinatrice provinciale di Catanzaro Valentina Le Donne che affiancherà Francesco Viapiana nel lavoro di tessitura e radicamento del partito sul territorio e i coordinatori cittadini del capoluogo calabrese Daniela Rotella e Salvatore Rotundo che si occuperanno di aprire un dibattito politico che da tempo manca in città. “A Valentina, Daniela e Salvatore vanno i migliori auguri per questo incarico di responsabilità che permetterà ad Italia Viva di gestire al meglio l’agenda politica in questo territorio denso di potenzialità e in un momento così importante per tutta la Calabria.

Daniela Rotella, classe 71, è avvocato che si impegnata con passione sui temi della parità di genere ed esperta in diritto minorile. Salvatore Rotundo, classe 74, è un ingegnere informatico attualmente in servizio come esperto di ecosistemi digitali nella Protezione Civile Calabrese

Valentina Ledonne, classe 87, è consigliere comunale del comune di Zagarise e dirigente tecnico presso Anas Calabria.