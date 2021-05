Caduta Matej Mohoric, l’aggiornamento sulle sue condizioni: commozione cerebrale e trauma cranico

16 Maggio 2021 22:27

Caduta Matej Mohoric, dalla Bahrain Victorious arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni del ciclista: commozione cerebrale e politrauma

L’inizio della 9ª tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione odierna con partenza da Castel di Sangro e arrivo a Campo Felice, è stata condizionata da una brutta caduta. Matej Mohoric, durante una curva dopo aver scollinato Passo Godi, è finito a terra sbattendo violentemente la testa. Il ciclista si è rialzato, ma è sembrato fin da subito incerto sulla prosecuzione della corsa che non è mai avvenuta. Lo sloveno è stato portato via in ambulanza. La Bahrain Victorious ha da poco rilasciato un aggiornamento sulle sue condizioni:

“Matej Mohorič è stato protagonista di una brutta caduta durante una discesa nella nona tappa del Giro d’Italia e ha abbandonato la gara seguendo i protocolli di commozione cerebrale.

Mohorič è stato portato all’ospedale di Avezzano ed è rimasto sempre cosciente. Ha subito una commozione cerebrale e un politrauma con abrasioni multiple. Dormirà nell’hotel della squadra e si sottoporrà ai protocolli UCI post-commozione cerebrale, e sarà monitorato dal Direttore del team Daniele Zaccaria.

Daniele Zaccaria: “Matej si è dimostrato responsabile in seguito alla caduta. In alcuni casi i ciclisti vogliono continuare, ma lui avvertiva di non sentirsi bene. Questo è importante quando si ha a che fare con una commozione cerebrale e un trauma cranico. Il casco ha fatto il suo lavoro, e la dinamica ha rallentato l’impatto. Voglio ringraziare l’equipe medica del Giro, che è stata davvero ben organizzata e ha fatto un ottimo lavoro“.