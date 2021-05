Messina, buoni Spesa/Voucher: dalle 10 del 17 maggio la presentazione delle istanze sulla piattaforma

Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi; alcolici; giochi in denaro e ricariche telefoniche. I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

• 300 euro per un nucleo composto da una sola persona;

• 400 euro per un nucleo composto da due persone;

• 600 euro per un nucleo composto da tre persone;

• 700 euro per un nucleo composto da quattro persone;

• 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto, fino ad esaurimento del fondo pari a 2.279.014,06 euro, ai nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda si trovano in stato di bisogno e che abbiano i seguenti requisiti:

a) avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità per come di seguito specificato (vedi paragrafo “Per l’accesso al beneficio”), non superiore a 9.360,00 euro ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto-legge del 28/1/2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) non essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

c) (ovvero) in alternativa al punto b), avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità per come di seguito specificato, non superiore a 9.360,00 euro ed essere destinatari, nei 30 giorni precedenti la pubblicazione del presente avviso, di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominati (indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità, CIG, REM, pensione, etc.) fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità: indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, disabilità gravissima.