9 Maggio 2021 02:08

Buona Festa della Mamma 2021: in questo giorno speciale, come tutti gli anni, Google dedica un Doodle

Oggi, 9 maggio 2021, è la Festa della Mamma (al tempo del Coronavirus) che si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità. Non esiste però un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi dei Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre in alcuni altri a marzo. Come tutti gli anni, Google dedica un tenero Doodle in questa importante giornata per le mamme.