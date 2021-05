Brogli elettorali a Reggio Calabria: rinvio sentenza Tar. Nesci (Fdi): “fatto positivo. Attendiamo fiduciosi il 9 giugno”

13 Maggio 2021 12:10

Nesci (Fdi): “in merito al ricorso presentato al TAR Calabria sui brogli elettorali registrati alle ultime elezioni comunali di Reggio, accogliamo positivamente la decisione di rinviare al prossimo 9 giugno la sentenza”

“In merito al ricorso presentato al TAR Calabria sui brogli elettorali registrati alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria, accogliamo positivamente la decisione di rinviare al prossimo 9 giugno la sentenza”. Lo afferma in una nota il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Denis Nesci. “Evidentemente animati dalla volontà di entrare pienamente nel merito e nel dettaglio della triste vicenda, i giudici del Tar hanno ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti. Lo consideriamo – continua Nesci – un segnale positivo nel percorso di ripristino della democrazia e del rispetto del voto popolare, diritti fondamentali e purtroppo umiliati alle scorse elezioni comunali reggine. Attendiamo fiduciosi le decisioni che verranno prese dal Tar il 9 giugno, con la speranza che quanto emerso e raccolto dagli organi competenti in questi mesi, sia sufficiente per spazzare via le ombre che hanno avvolto questa amministrazione”. “Come già dichiarato da FDI nel recente passato – conclude Nesci – bisogna ridare la parola alle urne e consentire ai reggini di scegliere in modo democratico da chi essere rappresentati all’interno di Palazzo San Giorgio”.