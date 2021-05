Bova è il Club dei Borghi più belli d’Italia protagonisti su Radio Kiss Kiss

26 Maggio 2021 16:05

Venerdì alle 11:10, Bova e il Club dei Borghi protagonisti su Radio Kiss Kiss

Il Club dei Borghi più Belli d’Italia sarà protagonista nel corso di una diretta in programma per venerdì 28 maggio alle ore 11:10 circa, sui canali radio e tv di Radio “Kiss Kiss”. “Saluti da Kiss Kiss”, questo il nome della rubrica dedicata alla scoperta delle bellezze del territorio. Circa sei minuti di diretta che vedranno protagonista il Borgo di Bova. Ad illustrare le caratteristiche del borgo grecanico, rispondendo alle domande della redazione del famoso network nazionale, sarà per l’occasione Gianfranco Marino, responsabile della comunicazione per la Calabria del Club dei Borghi più Belli d’Italia. Abbiamo chiesto proprio a Marino maggiori dettagli sull’appuntamento di venerdì. “Abbiamo accolto l’invito di radio Kiss Kiss – dice Marino – nell’ambito di una collaborazione instaurata a livello nazionale nata tra il nostro Club e il famoso network. Radio Kiss Kiss offre un’importante vetrina al nostro Club e di conseguenza ai nostri gioielli disseminati su tutto il territorio nazionale. In questo primo appuntamento avremo modo di soffermarci sul borgo di Bova di cui faremo conoscere le principali caratteristiche. Lo faremo attraverso le parole, ma anche e soprattutto attraverso le immagini video a corredo, un’occasione in più resa possibile dal canale Tv dedicato. Per questo vorrei dunque ringraziare la redazione di radio Kiss Kiss con cui mi sono personalmente interfacciato già nei giorni scorsi. Consentitemi – conclude Marino – di rivolgere un doveroso grazie al presidente Fiorello Primi, a Bruno Cortese componente del direttivo nazionale del Club e ad Andrea Ponzo, coordinatore regionale per la Calabria, sempre attenti a cogliere tutte le possibili opportunità di promozione per i nostri borghi.