Blackout nazionale di internet: problemi di connessione e disagi in tutta Italia nella notte del razzo cinese

8 Maggio 2021 23:04

Nella serata di oggi in tutta Italia si stanno registrando problemi di connessione, molte le segnalazioni per internet down in tutta la Penisola

Sarà una notte complicata per gli italiani. Non basta la preoccupazione per la traiettoria del razzo cinese che potrebbe avvicinarsi alle Regioni meridionali, ci pensa anche il blackout di internet a creare altri disagi. Come si nota dalla mappa di downdetector.it, in molte zone della Penisola si segnalano problemi di connessione della maggiori compagnie telefoniche. Un down della connessione a internet da rete fissa che ha interessato un gran numero di utenti, al punto che su Twitter sono partiti diversi hashtag come #FacebookDown e #InternetDown, entrati velocemente nei trending topic italiani.