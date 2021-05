Battiato: Azzolina, ‘la sua musica era poesia’

18 Maggio 2021 09:38

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Franco Battiato ci ha lasciato. è una perdita enorme per il Paese e per tutti noi. ‘La cura’, canzone meravigliosa, resterà per sempre nel mio cuore e nella mia mente. La sua musica non era solo musica. Era poesia”. Lo scrive su Twitter Lucia Azzolina, ex ministra dell’Istruzione.