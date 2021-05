Basket: maglia N Carolina di Michael Jordan battuta all’asta per 1,38 mln di dollari

9 Maggio 2021 08:34

Los Angeles, 9 mag. (Adnkronos) – Qualcuno è stato fortunato ad aver acquistato un pezzo di storia che ha dichiarato Michael Jordan il giocatore dell’anno 1983. L’Heritage Auctions ha venduto una maglia della University of North Carolina indossata dal campione e la foto abbinata per 1,38 milioni di dollari, rendendola la vendita più costosa di sempre di una maglia di Jordan. La maglia era quella che Jordan indossava sulla copertina del marzo 1983 dello Sporting News che lo ha dichiarato il giocatore NCAA dell’anno. Come matricola, Jordan ha guidato i Tar Heels di Dean Smith al campionato nazionale del 1982 contro la squadra di Georgetown Hoyas di John Thompson che comprendeva Patrick Ewing. Il tiro vincente di Jordan contro Georgetown è ampiamente riconosciuto come il momento chiave che ha dato inizio alla sua grande carriera. “Siamo estremamente orgogliosi di aver infranto i record per una maglia indossata da Jordan”, ha spiegato in un comunicato Chris Ivy, direttore delle aste sportive di Heritage.

La maglia è stata venduta come parte dell’asta del catalogo sportivo primaverile di Heritage, che comprendeva anche le sneakers Nike Dream Team di Scottie Pippen, un casco dei Michigan Wolverines e il tavolo degli scacchi del 1972 usato da Bobby Fischer e Boris Spassky nella loro accesa partita che rifletteva le tensioni tra Stati Uniti e Russia. Il massimo precedente per una maglia Jordan è stato fissato ad ottobre quando un’uniforme dei Chicago Bulls indossata è stata venduta per 480.000 dollari, quasi tre volte meno della maglia del college di His Airness. La maglia e i pantaloncini risalgono alla stagione 1986-87 quando, anche se i Bulls furono travolti dai Celtics nel primo turno dei playoff, Jordan fu il capocannoniere del campionato. La maglia più costosa mai messa all’asta è una maglia Babe Ruth dei New York Yankees che è stata venduta per 5,64 milioni di dollari nel 2019. Jordan sarà il presentatore di Kobe Bryant al suo ingresso nella Hall of Fame il 15 maggio.