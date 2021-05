Reggina-Ascoli, Baroni e i ringraziamenti di Gallo: “c’è stato un confronto a fine gara, adesso concentrati sul Lecce”

4 Maggio 2021 16:43

Le parole del tecnico amaranto Marco Baroni al termine della sfida del Granillo tra Reggina e Ascoli: l’allenatore ha incontrato i giornalisti nel post gara

E’ appena terminato il match del Granillo tra la Reggina di Baroni e l’Ascoli di Sottil. Come di consueto, appuntamento nel post gara tra il tecnico e i giornalisti direttamente dalla sala stampa dell’impianto di via Galileo Galilei.

I RINGRAZIAMENTI DEL PRESIDENTE – “Ho ritardato l’arrivo in conferenza perché mi ha fermato il presidente e mi ha ringraziato per aver raggiunto l’obiettivo che mi aveva chiesto. Io ho apprezzato molto e ringrazio Gallo, ma giro i complimenti ai ragazzi perché tutto questo è merito loro. Oggi non avevamo margine di errore e la squadra ha dato tutto, pur facendo degli errori, ma ci può stare quando si deve rincorrere e con tante partite ravvicinate. Ora ci giochiamo queste due partite rimaste”.

FUTURO – “Ho già dato la disponibilità alla società per il futuro, ma vorrei spostare l’attenzione non su di me, piuttosto su quanto rimane da fare ancora. I ragazzi lo hanno dimostrato in campo, abbiamo qualche defezione ma sono convinto che andremo a Lecce per fare risultato”.

EPISODI ARBITRALI – “La conduzione arbitrale è stata impeccabile a mio avviso. Non ho visto cosa è successo in area con Montalto e lo sapete che non è mia abitudine toccare questi argomenti. Rimango convinto e contento di quanto fatto in campo con questi ragazzi”.