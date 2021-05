Barcellona Pozzo di Gotto: in carcere pluripregiudicato agli arresti domiciliari dopo l’ennesima violazione agli obblighi impostigli

10 Maggio 2021 11:42

Barcellona Pozzo di Gotto: la Polizia di Stato esegue misura cautelare, in carcere pluripregiudicato agli arresti domiciliari dopo l’ennesima violazione agli obblighi impostigli

Eseguita dai poliziotti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto la custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quel centro a carico di un 34enne. Pluripregiudicato e già sottoposto al regime della sorveglianza speciale, lo scorso marzo ne aveva palesemente violato gli obblighi ed era stato arrestato. Sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in aprile è stato ripetutamente sorpreso dai poliziotti del locale commissariato ad intrattenere rapporti sui social network, ad avere contatti, prima telefonici e poi in presenza, con persone diverse da quelle conviventi, peraltro con precedenti di polizia e a portarsi al di fuori del luogo degli arresti. Scattato pertanto l’aggravamento della misura cautelare a suo carico con il trasferimento presso la casa circondariale di Barcellona P.G.