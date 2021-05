Barcellona Pozzo di Gotto in lutto, è morto l’ex sindaco Materia

2 Maggio 2021 16:59

Lutto a Barcellona Pozzo di Gotto: morto questo pomeriggio a 65 anni, Roberto Materia

Si è spento questo pomeriggio a 65 anni Roberto Materia, sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto fino a 7 mesi fa. Materia combatteva da tempo con un brutto male. Impegnato in politica sin da ragazzino, Roberto Materia è stato consigliere della Provincia di Messina dal 1994 al 1998, nel 2002 presidente della Provincia Regionale di Messina ed era stato anche presidente A.A.P.I.T. (Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico), assessore della Provincia di Messina alle Politiche Sociali, Turismo, Artigianato e Bilancio e presidente dell’E.S.A. (Ente regionale Sviluppo Agricolo) dal 2006 al 2011. La città, a lutto, si stringe intorno ai familiari del primo cittadino dal mese di giugno 2015 fino ad ottobre 2020.

Messina, il Sindaco Cateno De Luca esprime il cordoglio per la scomparsa di Roberto Materia

Il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca esprime a nome della Città Metropolitana di Messina il cordoglio per la scomparsa del dott. Roberto Materia. A Palazzo dei Leoni Roberto Materia aveva ricoperto importanti incarichi: nel 2002 era stato Presidente della Provincia Regionale facente funzioni, dal 1998 al 2006 Assessore alle Politiche Sociali, Turismo, Artigianato e Bilancio e dal 1994 al 1998 Consigliere provinciale.“La notizia della scomparsa di Roberto Materia mi suscita profondo dolore – ha affermato il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca – perché oggi perdiamo un politico competente ed una persona sempre cordiale e disponibile. Molte le attività che Materia ha sviluppato con estremo impegno nei lunghi anni trascorsi a Palazzo dei Leoni e che hanno contribuito allo sviluppo del territorio in un contesto non sempre agevole. Porgo alla famiglia ed a tutta la comunità Barcellonese le più sentite condoglianze a nome della Città Metropolitana di Messina ed a titolo personale”.

Barcellona Pozzo di Gotto, il cordoglio di Ilenia Torre per la morte dell’ex Sindaco Roberto Materia