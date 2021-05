Barcellona Pozzo di Gotto: deve scontare 4 anni e 6 mesi di carcere, arrestato 42enne

24 Maggio 2021 10:26

Barcellona Pozzo di Gotto: irreperibile da tempo, viene rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare 4 anni, 6 mesi e 6 giorni di carcerazione

I poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto all’arresto di un cittadino macedone di 42 anni nei confronti del quale, lo scorso anno, era stato emesso provvedimento di esecuzione pene concorrenti a seguito di sentenza di condanna per i reati di ricettazione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sottrazione di minore e immigrazione clandestina. Irreperibile dal maggio dello scorso anno, l’uomo è stato identificato dai poliziotti durante un normale controllo all’esito del quale è emerso il provvedimento a suo carico. Il quarantaduenne, già gravato da precedenti di polizia per i reati di sequestro di persona, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto dove sconterà la pena di anni 4, mesi 6, giorni 6 di reclusione.