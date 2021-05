“Bar Duomo”, il primo singolo del cantautore reggino Domenico Giunta [INTERVISTA]

4 Maggio 2021 13:40

“Bar Duomo”, il primo singolo del cantautore reggino Domenico Giunta: “la mia passione per la musica nasce all’improvviso, a 21 anni ho iniziato questo percorso”

E’ uscito il primo singolo del cantautore di Reggio Calabria, Domenico Giunta, in arte Creer, il quale ai nostri microfoni ha detto: “la mia passione per la musica nasce all’improvviso, a 21 anni ho iniziato questo percorso”. “Il significato delle mie canzoni? Tento di scrivere tutto ciò che mi succede nella mia vita. Nel “Bar Duomo” parlo di una storia d’amore che è stata fondamentale per me. A Giugno uscirà il mio nuovo singolo in spagnolo”, prosegue Giunta. “Vorrei ringraziare Filippo Canale, il mio manager, che mi sta seguendo in questo percorso musicale”, conclude. In basso l’INTERVISTA completa.