12 Maggio 2021 17:32

Bando per la rigenerazione urbana, il Comune di Reggio Calabria c’è. Riunione fra sindaco, assessori e dirigenti. Muraca: “Un’altra occasione da sfruttare bene”

Si è tenuta nei giorni scorsi, negli uffici di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, una riunione tecnica-operativa fra il sindaco Giuseppe Falcomatà, gli assessori Giovanni Muraca e Mariangela Cama, il consigliere delegato al Decentramento Nino Malara, il direttore generale Demetrio Barreca ed il dirigente ai Lavori pubblici Demetrio Beatino. Al centro della riunione la possibilità realizzare alcune opere pubbliche attraverso 20 milioni di euro, messi a bando dal Ministero dell’Interno, per lavori di rigenerazione urbana. “Pensiamo ad interventi specifici sui quartieri”, ha sottolineato l’assessore Muraca rimarcando l’importanza di ogni linea di finanziamento utile a migliorare l’assetto urbano della città”. “Le schede che stiamo predisponendo – ha aggiunto – saranno candidate alla valutazione del Viminale e, qualora dovessero riscontrare parere positivo, consegnerebbero alla comunità ulteriori finanziamenti dopo quelli del Governo e delle istituzioni europee già intercettati dall’amministrazione comunale. Somme fondamentali per la città che, negli ultimi anni, ci hanno consentito di programmare e cantierizzare numerose opere pubbliche che, gradualmente, stanno cambiando il volto ad intere porzioni del territorio. La mission che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento – ha spiegato Muraca – è proprio quella di non lasciare nulla al caso, riuscendo a capitalizzare ogni occasione utile a migliorare l’assetto generale della città pesando il meno possibile sul bilancio ordinario dell’Ente. Fino al prossimo 4 giugno, data di scadenza del nuovo bando, lavoreremo per presentare progetti efficaci e capaci di farci salire su un treno molto importante per la riqualificazione di aree urbane delicate”. “L’idea – ha, poi, proseguito il consigliere Nino Malara – è quella di riservare una parte dei contributi al rilancio dei singoli rioni con interventi specifici e mirati in grado, soprattutto, di rendere protagoniste e attive le diverse comunità in termini di consapevolezza e crescita del territorio”.