Calabria, è Bagnara la località dell’amore. Sul Lungomare posizionati i cartelli: “qui è obbligatorio baciarsi”

31 Maggio 2021 10:43

Il gruppo giovani di Bagnara ha provveduto al restyling della via marina: la città situata a pochi passi dallo Stretto di Messina si prepara alla stagione estiva

Con l’ultima iniziativa portata avanti da alcuni ragazzi, Bagnara si erge senza dubbio a località più romantica della Calabria. Imitando il progetto portato avanti in Sicilia dal Comune di Erice, anche nella splendida località in provincia di Reggio e a pochi passi dallo Stretto di Messina, sono stati posizionati i cartelli con la scritta: “in questo luogo e obbligatorio baciarsi”. L’idea è nata dal gruppo Giovani di Bagnara, nato con la volontà di trasmettere alla popolazione residente il senso di rispetto e protezione nei confronti del proprio paese, che attualmente sta procedendo con il restyling del Lungomare. E’ questo un modo per rilanciare il turismo e mantenere la pulizia in un territorio, troppo spesso, in cui a farla da padrone è l’incuria. In alto le foto pubblicate sulla community Facebook “Bagnara Calabra (R. C.) – Info, news, ecc.”.