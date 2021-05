Avedisco, 9° forum sulla vendita diretta

14 Maggio 2021 19:09

(Adnkronos/Labitalia) – Il 19 maggio, dalle 11.00 alle 12.30, sarà trasmesso per la prima volta in streaming e aperto a tutti, il 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori.

L’evento, ospitato dal Palazzo dell’Informazione di Roma e dal titolo ‘Vendita diretta: il presente è digitale. L’evoluzione della relazione coniuga offline e online’, vuole promuovere un momento di riflessione sul presente e il futuro della nostra società, sempre più interconnessa, con abitudini e riflessi digitali. Se è vero che la crisi ha accelerato l’adozione dell’uso della tecnologia, stando alla ricerca condotta da Google e Euromonitor, si prevede che nel 2024 la maggior parte degli acquisti verrà ancora realizzata offline, segno che la relazione umana è ancora alla base delle scelte di consumo. La Vendita Diretta si conferma quindi, nonostante la digitalizzazione della nostra società, un modello fisico, capace di dare valore alle imprese e ai consumatori, mantenendo al centro il rapporto interpersonale.

Moderati da Federico Luperi, direttore Innovazione e New media presso Adnkronos, i padroni di casa Giovanni Paolino, presidente Avedisco, e Giuliano Sciortino, segretario generale Avedisco, dialogheranno con illustri ospiti come Chiara Gribaudo, membro della commissione Lavoro della Camera e Nicola Favini, direttore generale di Logotel.

Per seguire la diretta, è possibile collegarsi al link o tramite la pagina Facebook di AVEDISCO .