Automobilismo: Piloti per Passione bissa il risultato della gara di Calanna-Laganadi

3 Maggio 2021 12:06

Nonostante un week-end influenzato negativamente dagli imprevisti e da problemi tecnici di varia natura che hanno afflitto molti piloti della scuderia di Sambatello, determinando l’assenza di diversi di essi nelle due gare di Domenica, di Novara di Sicilia e di Amendolara, i risultati ottenuti sono stati di altissimo livello

Nonostante un week-end influenzato negativamente dagli imprevisti e da problemi tecnici di varia natura che hanno afflitto molti piloti della scuderia di Sambatello, determinando l’assenza di diversi di essi nelle due gare di Domenica, di Novara di Sicilia e di Amendolara, i risultati ottenuti sono stati di altissimo livello. A Novara di Sicilia Agostino Fallara, campione italiano di gruppo S in carica, con la sua Fiat 127 sbaraglia letteralmente gli avversari portandosi quasi a ridotto delle vetture sport prototipi conquistando un 1° di classe e di gruppo. Ottima anche la prestazione di Giovanni Priolo che ottiene un buon 2°posto di classe. Ad Amendolara, bastano solo 4 piloti(Rocco Porcaro, Francesco Bevacqua, Rosario Scerbo e Pasquale Cammareri) su 74 partenti per portare la scuderia Piloti Per Passione sul gradino più alto del podio bissando il successo dell’ultima gara di Calanna- Laganadi. Notevole la soddisfazione della Direzione della scuderia che già pensa all’organizzazione dello slalom di Gambarie del 4 Luglio p.v. titolato di Coppa Italia 4^ zona per il quale sarà chiesta la titolazione di TRCS per il 2022.