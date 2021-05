Automobilismo: Piloti Per Passione a Sorrento

15 Maggio 2021 11:15

Automobilismo: la scuderia Piloti Per Passione continua senza sosta gli impegni

Continuano senza sosta gli impegni e l’attività della scuderia Piloti Per Passione che in questo week-end affida al validissimo ed inossidabile Avvocato Vincenzo Barca la rappresentanza dei propri colori in terra campana, alla gara slalom di Sorrento-Sant’Agata valida per il TRCS e COPPA ITALIA 3^ zona. Primo dei 57 iscritti a partire con la sua affidabile Fiat 500 di gruppo RS 1.400 che nel recente passato gli ha consentito di conquistare due titoli regionali ed il titolo di coppa italia 4^ zona, gruppo RS. Mentre è pronto il programma per il prossimo fine settimana che vedrà i piloti del sodalizio reggino con sede a Sambatello, impegnati nel campionato italiano slalom di Campobasso e nella 46^ salita Catania-Etna.