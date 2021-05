Automobilismo: la scuderia Piloti per Passione in forze alla Santo Stefano-Mannoli

28 Maggio 2021 13:42

Santo Stefano-Mannoli: la scuderia Piloti Per Passione si presenta alla gara del prossimo week-end con la compagine più numerosa tra tutte le scuderie presenti

Dopo l’impegnativa trasferta di Agostino Fallara alla gara di Campobasso di Domenica scorsa che, complice un birillo, gli ha fruttato “solamente” un ottimo secondo posto di classe e di gruppo S e la mancata partecipazione di Peppe Cuzzola alla Catania Etna che non è stata disputata e spostata ad altra gara, la scuderia Piloti Per Passione si presenta alla gara del prossimo week-end con la compagine più numerosa tra tutte le scuderie presenti, schierando ben 23 piloti pronti a darsi battaglia nell’intento di confermare la leadership della scuderia che già detiene lo scettro delle prime due gare del campionato Challenge Calabria 2021, oltre alle affermazioni personali. Presenza totale di tutto il direttivo che esprime immensa soddisfazione per i risultati di questo primo scorcio di stagione, per supportare e seguire attentamente da vicino i propri piloti, con un’occhio particolare al rientro di Gaetano Rechichi dopo l’inconveniente occorsogli alla prima gara ed informare con l’occasione, dello spostamento della gara 5° slalom di Gambarie, titolato di coppa italia 4^ zona, in programma precedentemente per il 4 Luglio, alla data dell’11 luglio.