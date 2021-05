Reggio Calabria, auto prende fuoco all’improvviso in autostrada tra Palmi e Bagnara [FOTO LIVE]

23 Maggio 2021 18:21

Reggio Calabria, traffico rallentato per l’improvviso incendio di un’automobile nella carreggiata Sud tra Palmi e Bagnara Calabra

Pochi minuti fa, un’auto con due giovani a bordo ha preso fuoco all’improvviso sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo, nella carreggiata Sud tra Palmi e Bagnara Calabra. Fortunatamente l’automobilista al volante si è accorto del problema e ha fatto in tempo ad accostare l’auto e scendere dal mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno messo in sicurezza i due giovani e stanno regolando il traffico, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo.