Associazione Valentia: Nicolò Matteo Presta nominato referente territoriale per il comune di Cosenza

1 Maggio 2021 21:30

L’associazione Valentia nomina un nuovo referente territoriale in Calabria, questa volta nel comune di Cosenza

L’associazione che nasce nel nel 2017, continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo centinaia di giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale. Dopo aver nominato nelle scorse settimane i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi, Villa San Giovanni, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Catanzaro e Lamezia Terme ed oggi nonostante il difficile momento dovuto all’emergenza COVID-19, viene nominato un nuovo referente: sarà Nicoló Matteo Presta. Queste le prime dichiarazioni del neo responsabile Presta : “Sono molto felice di entrare a far parte dell’Associazione Valentia, associazione che ho conosciuto quasi per caso, il legame con il territorio e tutte le attività svolte mi hanno colpito sin da subito in maniera positiva. Ringrazio l’Associazione per la grande opportunità che mi viene concessa, non vedo l’ora d’iniziare questa nuova avventura. Spero di poter dare un aiuto concreto condividendo e promovendo anche sul territorio cosentino i sani valori e tutte le attività di cui l’Associazione si fa portavoce all’interno del territorio regionale e nazionale”.

“Ringraziamo Nicoló per la grande stima che ripone nelle nostre attività associative; siamo convinti che con la sua professionalità e serietà, non potrà far altro che ampliare e far crescere il gruppo, aiutandoci ad affrontare tematiche importanti volte alla creazione ed alla valorizzazione del territorio di Cosenza, al miglioramento delle sinergie all’interno dei territori messe in campo con varie associazioni di riferimento. Cogliamo nel contempo l’occasione per augurare buona fortuna a Nicoló Matteo, per il lavoro che svolgerà”. Questa la nota della Segreteria Nazionale, che comunica di numerose aperture nei prossimi mesi.