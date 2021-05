AsproClimb5k, questa volta il record arriva da Parma: Daniel Miceli ha superato i 5 mila metri di dislivello

9 Maggio 2021 10:34

Nuovo record con AsproClimb5k: a superare i 5 mila metri di dislivello questa volta è Daniel Miceli, di Parma

Le sfide di “AsproClimb5k” arrivano fino in Emilia Romagna, a Parma per l’esattezza. “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” – la ciclosfida è stata vinta da Daniel Miceli, appassionato di ciclismo e socio CICLYNG RHEGIUM TEAM, segno che AsproClimb5k è seguito con attenzione e ammirazione anche da lontano.

Daniel, atleta talentuoso e di spessore e con tanta voglia di misurarsi con i propri limiti non solo fisici ma anche mentali, ha scelto la sfida più ostica, più dura: l’Adventure Mode 3Cime. E’ riuscito magnificamente a centrare l’obiettivo con la sua Bdc, pedalando a martello con testa china sul manubrio per 10 ore e 29 minuti, raggiungendo un dislivello positivo di 5.243 m. con ben 246,65 Km (record di chilometri) e superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5k.

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera singolare rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo, tesserati e non, e consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dal CSI – Centro Sportivo Italiano Sez. Reggio Calabria. Regolamento e iscrizioni su www.asproclimb5k.weebly.com