ASD Reggio Ritmica, la giovanissima Julia Lo Bianco stupisce al debutto in pedana: ora si prepara alle finali nazionali

17 Maggio 2021 10:49

Ginnastica Ritmica, la ASD Reggio ha schierato la giovanissima Julia Lo Bianco

Domenica 16 maggio a Catanzaro si è svolta la gara regionale del Promogym individuale competitivo, a cui la ASD Reggio Ritmica ha partecipato schierando in pedana la piccola Julia Lo Bianco, Atleta agonista classe 2012. Nonostante i moltissimi partecipanti, la piccola Julia, al suo primo debutto in gara ha lasciato il segno, mettendo in risalto tecnica d’attrezzo, pulizia ed espressione corporea ed ha saputo emozionare con la sua allegria e la sua vivacità. Sicuramente ottime premesse, per il futuro in pedana della piccola e talentuosa atleta che, assieme alle compagne, lavora duramente ogni giorno, per prepararsi alla finale nazionale di ginnastica in festa, che si svolgerà a Rimini dal 18 al 27 giugno 2021. Bilancio più che soddisfacente per la Tecnica Benedetta Lombardi ed il direttivo tutto, che puntano alla quotidiana e qualitativa crescita delle allieve.

“Possiamo ritenerci pienamente soddisfatti, tutte le nostre atlete hanno ottenuto ottimi piazzamenti a livello regionale e portato in pedana esercizi di alto spessore tecnico – ribadisce la presidente Grazia Palermo– le ginnaste, grazie alla nostra tecnica stanno facendo dei passi da gigante- per cui adesso siamo pronte a conquistare Rimini”.