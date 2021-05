ASC Reggio Calabria, ripartono tutte le attività: l’elenco completo

31 Maggio 2021 22:23

A seguito dell’apertura da parte degli organi competenti, che nelle scorse settimane avevano annunciato il parere favorevole alla ripresa delle attività sportive di contatto, è ormai certo che il lungo stop a cui l’emergenza sanitaria ha costretto calciatori giovani e adulti, professionisti e amatoriali, sia ormai al termine

Dopo un lungo e difficile anno si riparte dunque con un’altra grande stagione sportiva e calcistica targata ASC Reggio Calabria, ente di promozione sportiva pronto a riconfermare i grandi risultati che il comitato reggino (primo nella provincia e secondo a livello regionale) ha ottenuto negli ultimi anni grazie ad un impegno costante ed instancabile sul territorio calabrese, a livello sportivo ma soprattutto sociale.

Sono numerose le attività, i campionati ed i tornei amatoriali dedicati a grandi e piccoli atleti in procinto di ripartire già nei prossimi giorni, eccoli nel dettaglio:

ASC PICCOLE PESTI PICCOLI CAMPIONI 2014 (4 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI PRIMI CALCI 2012-13 (15 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI PULCINI 2010-11 (23 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI ESORDIENTI A 5 2008-09 (26 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI ESORDIENTI A 9 2008-09 (9 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI GIOVANISSIMI A 5 2006-07 (14 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI GIOVANISSIMI A 11 2006-07 (8 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI ALLIEVI A 5 2004-05 (13 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI ALLIEVI A 11 2004-05 (4 Squadre)

ASC PICCOLE PESTI JUNIORES A 5 2002-03 (5 Squadre)

ASC AMATORIALE C5

ASC SEVEN C7

ASC INTERFORZE C8

ASC OVER 45 C8

ASC OVER 40 C8 PUNTA PIANA PALMI

ASC COPPA PRIMAVERA C5

ASC SUMMER SEVEN C7

ASC TORNEO MISTO C5

ASC EIGHT C8 LIBERO

ASC DREAM TEAM – EVENTO DEL 28 GIUGNO 2021 RISERVATO ALLE CATEGORIE GIOVANILI

TORNEO DI PALLACANESTRO 3×3 nel mese di giugno

TORNEO DI PADEL – INTERFORZE E LIBERO – nel mese di Giugno

TORNEO DI BEACH VOLLEY – nel mese di Giugno / Luglio

I campionati, che registreranno la partecipazione di centinaia di persone finalmente pronte a giocare, si disputeranno nelle migliori strutture sportive del territorio calabrese, in ottemperanza ai protocolli di sicurezza previsti.

Il Comitato, grazie anche al supporto di ASC Nazionale, ha programmato un vero e proprio tour che ha previsto la visita del Presidente Antonio Eraclini presso i centri sportivi di tutte le società affiliate. Oltre a portare alcuni omaggi per i tesserati e per le società (tute, divise, borsoni, palloni) la visita è stata occasione per sottolineare la vicinanza di ASC in un momento così delicato e portare un po’ di entusiasmo per i ragazzi e per tutta quella che è l’attività e la vita dei centri sportivi, con l’augurio che finalmente si possa ripartire insieme continuando quel percorso che ASC ha iniziato tempo fa è diventato punto di riferimento per tutti gli sportivi della provincia.

L’ASC di Reggio Calabria si augura ed è già certa, considerate le adesioni, di registrare una grande partecipazione agli eventi sportivi sopra citati, con la speranza che la situazione pandemica vada sempre più migliorando, permettendo un’estate di sport e serenità a tutti gli appassionati.