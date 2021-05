Serie B, gli arbitri della 37ª giornata: l’esperto Guida per Lecce-Reggina, tra i precedenti nessuna vittoria amaranto

6 Maggio 2021 15:02

Gli arbitri della 37ª giornata del campionato di Serie B: le designazioni per le gare della penultimo turno

La Lega Serie B ha pubblicato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata di ritorno del Campionato 2020/21 in programma venerdì 7 maggio. La partita Lecce-Reggina sarà diretta dal sign. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. L’esperto direttore di gara arbitrerà per la terza volta in carriera la compagine amaranto: tutti e tre gli incontri risalgono la stagione 2010/2011, ed in quel caso arrivarono due pareggi (Torino e Livorno) e una sconfitta (Piacenza). Di seguito le designazioni di tutte le gare, per Cosenza-Monza c’è Giacomelli.

ASCOLI – CITTADELLA h. 14.00

RAPUANO

AFFATATO – DI GIOIA

IV: ILLUZZI

BRESCIA – PISA h. 14.00

MANGANIELLO

DE MEO – SACCENTI

IV: ROS

COSENZA – MONZA h. 14.00

GIACOMELLI

LIBERTI – GALETTO

IV: COSSO

CREMONESE – PESCARA h. 14.00

MERAVIGLIA

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: AMABILE

FROSINONE – LR VICENZA h. 14.00

MAGGIONI

ANNALORO – CALIARI

IV: FELICIANI

LECCE – REGGINA h. 14.00

GUIDA

CARBONE – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

REGGIANA – SPAL h. 14.00

CHIFFI

IMPERIALE – ROSSI L.

IV: PRONTERA

SALERNITANA – EMPOLI h. 14.00

FABBRI

DI IORIO – BOTTEGONI

IV: VOLPI

V. ENTELLA – CHIEVO h. 14.00

MARCHETTI

MORO – DI MONTE

IV: COLOMBO

VENEZIA – PORDENONE h. 14.00

PICCININI

BRESMES – ROCCA

IV: CAMPLONE