Messina: appalti truccati nel comune di Falcone, sospeso il sindaco Paratore

14 Maggio 2021 14:30

Messina: dichiarata la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di Sindaco di Falcone nei confronti di Carmelo Paratore

Con provvedimento prefettizio in data odierna è stata dichiarata la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di Sindaco di Falcone, prevista dall’art. 11, II comma, del Decreto Legislativo del 31 dicembre 2012 n. 235, nei confronti di Carmelo Paratore, eletto nelle consultazioni elettorali del 5 giugno del 2016. Tale provvedimento è stato adottato in esito alla comunicazione da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, concernente l’esecuzione della misura del divieto di dimora emessa nei confronti del succitato Sindaco, per i reati di cui agli articoli 81 cpv, 110, 353 I° e II° c., 353 bis, 61, I° c. n.ri 1 e 9, 323 c.p.. L’atto è stato inviato al Comune di Falcone per l’esecuzione.