L’annuncio di Buffon, a fine stagione addio alla Juventus: “valuto se smettere, voglio nuovi stimoli”

11 Maggio 2021 16:45

Gianluigi Buffon annuncia l’addio definitivo alla Juventus al termine della stagione: il portiere bianconero potrebbe cercare una nuova avventura

“Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione“: si è espresso così Gigi Buffon, ai microfoni di Bein Sport, annuncia la sua volontà di lasciare la Juventus. “Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo” ha aggiunto l’estremo difensore, che a gennaio ha compiuto 43 anni. Il portiere bianconero ha però aperto alla possibilità di giocare ancora: Buffon non ha infatti parlato di ritiro, ma della volontà di cercare nuovi stimoli e dunque, magari, una nuova avventura in un altro club come già accaduto dopo il primo addio alla Juventus nel 2018 quando vestì la maglia del PSG.