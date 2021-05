Un po’ di Reggio Calabria al 63° Zecchino d’Oro: la piccola Angelica Zina Cottone concorrente al festival della canzone per bambini

27 Maggio 2021 16:24

Alla 63ª edizione dello Zecchino d’Oro ci sarà anche un po’ di Reggio Calabria: tra i concorrenti, la piccola Angelica Zina Cottone

Il prossimo Zecchino d’Oro, giunto alla sua 63ª edizione, avrà una rappresentante anche da Reggio Calabria. La piccola reggina Angelica Zina Cottone, 9 anni, parteciperà infatti al noto festival della canzone per bambini, che andrà in onda domenica 30 maggio su Rai 1 per recuperare l’edizione del 2020 non andata in programma a dicembre causa Covid. A condurre sarà Carlo Conti, col supporto di Mara Venier dagli studi di “Domenica In”. Tra i 16 bambini in gara, come detto, anche la rappresentante reggina, che canterà “Un minuto” (di Mario Gardini e Stefano Rigamonti), titolo del brano. A giudicare le esibizioni, una giuria composta – tra gli altri – da Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena ed Eleonora Daniele oltre a una giuria di 10 bimbi.

Sul sito dello Zecchino d’Oro è possibile andare alla scoperta delle passioni della piccola Angelica. Nel tempo libero ama giocare a basket e disegnare e da grande sogna di diventare direttrice di un coro di voci bianche e anche pianista. La sua canzone – spiega la bimba – insegna che ogni minuto della vita è importante che neanche uno deve essere sprecato, perché la vita va vissuto al meglio.