Processo Miramare, Angela Marcianó pubblica i documenti: “ecco come ho spiegato in Giunta che era un palese abuso d’ufficio” [FOTO]

8 Maggio 2021 18:02

Processo Miramare, la difesa dell’ex Assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò in seguito a quanto emerso dall’udienza di ieri

Una nuova pagina del Processo Miramare è stata scritta ieri, con l’udienza che ha visto di fronte ai giudici anche il Sindaco Falcomatà e il suo “secondo” (nella giunta precedente) Armando Neri. Tra i nuovi atti emersi, spunta una chat whatsapp tra quest’ultimo e Angela Marcianò risalente al 16 luglio 2015, giorno in cui sembrerebbe essere stata firmata la delibera per la concessione del bene all’associazione “Il Sottoscala” di Paolo Zagarella, amico del primo cittadino di Reggio Calabria. Dai messaggi emergerebbe la posizione dell’ex Assessore ai Lavori Pubblici, che sarebbe stata presente anche dopo le 18 di quel giorno, a differenza della sua versione, e cioè quella secondo cui avrebbe lasciato Palazzo San Giorgio nel pomeriggio. Scontrandosi da sola, tra l’altro, con una parte di maggioranza con cui lei era in disaccordo.

E’ a questo, però, che Angela Marcianò ha risposto su Facebook attraverso un post ricco anche di documenti che certificano la sua posizione. Eccolo integralmente: