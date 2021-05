Anas: entro l’estate il completamento del progetto del nuovo impalcato sul viadotto Cannavino

31 Maggio 2021 16:11

Anas (Gruppo Fs Italiane) ha avviato la ridefinizione degli interventi sul viadotto Cannavino al km 43 della strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, nei pressi del comune di Celico, in provincia di Cosenza

Anas (Gruppo Fs Italiane) ha avviato la ridefinizione degli interventi sul viadotto Cannavino al km 43 della strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, nei pressi del comune di Celico, in provincia di Cosenza. La decisione è motivata dalla necessità di intervenire sull’opera in maniera più approfondita rispetto all’adeguamento statico originariamente previsto, attraverso la costruzione di un nuovo impalcato eseguito in acciaio e calcestruzzo. La realizzazione della nuova opera assicurerà i benefici di un viadotto adeguato alle norme sismiche vigenti, con il ripristino di un piano viabile perfettamente lineare e, non meno importante, la garanzia di un’opera molto più durevole, se rapportata a quella che si sarebbe ottenuta adottando l’intervento originariamente previsto Per il nuovo impalcato da poggiare sulle pile esistenti – ormai quasi totalmente risanate con l’appalto precedente e quindi idonee ad accogliere il nuovo manufatto – si sta valutando di intervenire con una sezione in acciaio e calcestruzzo ad altezza costante, da varare a spinta dai due estremi, ovviamente dopo aver smantellato l’impalcato esistente (realizzato a conci) ed aver adeguato i pulvini. Lo studio di progettazione incaricato sta approfondendo gli studi per valutare, unitamente alle modalità di varo del nuovo impalcato, anche le tecniche più efficienti per smantellare l’impalcato esistente, a garanzia delle opere in elevazione da riservare alla nuova struttura oltre che per assicurare lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza e con tempi d’esecuzione contenuti. I programmi prevedono il completamento delle attività progettuali descritte entro fine estate e, senza soluzione di continuità, l’affidamento dei nuovi lavori – in regime di accordo quadro – ad una delle imprese già contrattualizzate da Anas.