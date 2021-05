Massimiliano Allegri trova l’accordo con la Juventus! Pirlo esonerato, il livornese torna in bianconero

27 Maggio 2021 11:54

Massimiliano Allegri ritorna nuovamente sulla panchina della Juventus: è lui il nuovo allenatore, Andrea Pirlo esonerato dopo una sola stagione

Dopo due anni, Massimiliano Allegri ritorna sulla panchina della Juventus. Sky lancia l’ultim’ora e annuncia il nuovo tecnico dei bianconeri. Pirlo esonerato, è il livornese l’uomo scelto per rilanciare le sorti della Vecchia Signora in seguito alle parentesi di Sarri e dell’ex centrocampista. “Accelerazione nella notte di Andrea Agnelli per battere la concorrenza degli altri club, tra i quali l’Inter. Definito l’accordo tra le parti – scrive Sky – resta solo da definire se sarà un contratto di tre o quattro stagioni, poi arriverà la firma”.