Agguato nella notte a Messina, 32enne ferito con colpi di pistola davanti casa

31 Maggio 2021 12:25

Agguato nella notte a Messina, il giovane in passato era stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

La scorsa notte si è verificato un agguato a Messina nella zona di Fondo Fucile, un giovane di 32 anni, che in passato era stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, e’ stato ferito a colpi di arma da fuoco davanti casa. L’uomo si trova ora ricoverato al Policlinico di Messina dove e’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione dei proiettili che lo hanno raggiunto al torace, al fianco e ad un piede. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica e indagando sull’accaduto.