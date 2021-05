Coronavirus, Acr Messina: consueto giro di tamponi allo staff, tutti negativi

14 Maggio 2021 17:59

Consueto giro di tamponi allo staff in casa Acr Messina: l’esito

“L’Acr Messina ssd arl comunica di aver eseguito i consueti test settimanali anti-Covid. L’equipe del Laboratorio di Neurobiologia Molecolare dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” – come periodicamente ormai fa da inizio stagione a seguito del protocollo d’intesa scientifico stipulato lo scorso Agosto – ha effettuato prontamente, presso i locali dello Stadio F.Scoglio, uno screening a tutto lo staff dell’Acr Messina composto da atleti, tecnici, e dirigenti. L’esito dei tamponi è risultato negativo. La squadra, pertanto, prosegue regolarmente le attività sportive in vista del prossimo match esterno contro il San Luca in programma domenica alle ore 16:00″. E’ quanto comunica in una nota stampa l’Acr Messina.