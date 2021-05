A2a: Patuano, ‘performance significative nonostante pandemia’

6 Maggio 2021 12:58

Milano, 6 mag.(Adnkronos) – “Nell’anno in cui la pandemia provocava una brusca frenata nel percorso di realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, A2a non ha ridotto il suo impegno e ha ottenuto significative performance di sostenibilità unite a rilevanti risultati economici”. Lo ha detto il presidente di A2a, Marco Patuano, commentando i risultati del bilancio integrato 2020 della società, dal quale emerge che nel 2020 il gruppo ha distribuito agli stakeholder 1.853 milioni di euro.

Giunto alla tredicesima edizione, il documento illustra le pratiche di sostenibilità della Life Company e, per il quarto anno, rappresenta anche la dichiarazione non finanziaria (ai sensi del d.lgs.254/16).

“Ora -aggiunge Patuano- ci attende la sfida legata alla ‘decade of action’ definita dall’Onu per il cambiamento climatico e la salvaguardia del Pianeta. Questo decennio sarà anche la nostra occasione per dare un contributo al rilancio e allo sviluppo sostenibile del Paese”.