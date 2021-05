Reggio Calabria: a Piazza Italia sit-in per la “Palestina Libera” [FOTO e INTERVISTE]

19 Maggio 2021 20:03

Anche Reggio Calabria si unisce al grido di “Palestina Libera” e scende a Piazza Italia per manifestare

Anche Reggio Calabria si unisce al grido di Palestina Libera e numerosi manifestanti sono scesi a Piazza Italia per un sit-in. La manifestazione è stata organizzata dal Centro Sociale Cartella, il sindacato Usb, Potere al Popolo, Magnolia, Non una di Meno, Giovani sulla Strada, Un Mondo di Mondi ed il Centro Culturale islamico. Gli organizzatori affermano: “in questi giorni tanti uomini, donne, bambini e civili sono vittime degli scontri con Israele, siamo al fianco del popolo palestinese”. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.