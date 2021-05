Coronavirus: migliora nettamente la situazione a Milazzo, gli attuali positivi sono adesso 63

7 Maggio 2021 22:06

Coronavirus: migliora nettamente la situazione a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, gli attuali positivi sono adesso 63

Migliora nettamente la situazione a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, gli attuali positivi sono adesso 63. Addirittura venti in meno rispetto ad ieri. Un dato confortante ma che deve indurre a non abbassare la guardia, specie nel week-end quando i tradizionali luoghi di aggregazione vengono presi d’assalto soprattutto dai giovani, ma anche dagli adulti. Da qui un appello al rispetto delle regole da parte del sindaco Midili.