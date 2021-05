26° Slalom Rocca di Novara di Sicilia: gara sospesa, ma ottimi risultati per la Nebrodi Racing

3 Maggio 2021 10:41

La scuderia messinese si è presentata con tre auto e tre piloti, tutti nei primi 5. Salpietro Matteo su Peugeot 106 N1600, Vitanza Calogero su Peugeot 106 N1400 e Gabriele Pandolfino su Peugeot 306 A7 non hanno deluso le attese e portano a casa tre buonissimi piazzamenti

Il 26° Slalom Rocca di Novara di Sicilia è stato purtroppo interrotto durante la seconda manche causa nebbia che ha reso impossibile continuare in sicurezza ma nonostante questo i piloti della Nebrodi Racing portano a casa i seguenti risultati:

Manche 1

Vitanza Calogero quinto nel Gruppo N1400, Salpietro Matteo terzo nel Gruppo N1600 e Gabriele Pandolfino primo nel Gruppo A2000 dove gareggiava solo, undicesimo posto per lui nella classifica generale del Gruppo A.

Manche 2

Primo posto per Gabriele Pandolfino nel Gruppo A2000 (sesto nella classifica generale del Gruppo A), quarto posto per Salpietro Matteo nel Gruppo N1600 e quarto posto per Vitanza Calogero nel Gruppo N1400.

Per tutti i piloti della Nebrodi Racing un posto nella Top 5 delle rispettive classi, nonostante le difficoltà meteo. 133 i piloti partecipanti.