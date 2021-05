Baraccopoli Messina, la soddisfazione di Tajani: “100 milioni per risolvere il problema. Cambio di passo con Forza Italia”

14 Maggio 2021 11:14

Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, esprime la sua soddisfazione per i 100 milioni destinati alla riqualificazione delle baraccopoli di Messina

Attraverso il proprio account Twitter Antonio Tajani esprime la sua soddisfazione per i 100 milioni destinati alla riqualificazione dell’area di Messina nella quale sorgono le baraccopoli. Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha twittato un messaggio con tanto di complimenti a Matilde Siracusano, fra le principali figure politiche ad esporsi sull’argomento, e Mara Carfagna, ministra per il Sud: “100 milioni alla città di Messina per risolvere il problema storico della baraccopoli. Cambio di passo con Forza Italia al governo. Complimenti a Matilde Siracusano che da anni si batteva per la sua città e a Mara Carfagna che ha trovato la soluzione“.