Migranti: oltre 1.000 sbarcano a Lampedusa. Salvini non ci sta: “necessario un incontro con Draghi”

9 Maggio 2021 14:28

Nuovo maxi sbarco a Lampedusa, il quinto consecutivo nel giro di poche ore. Salvini sul piede di guerra

Caos migranti a Lampedusa, ben 5 sbarchi nel giro di poche ore. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di varie nazionalità, di cui 24 donne e 6 bambini. Il peschereccio in ferro in avaria, intercettato a circa tre miglia da Lampedusa, è stato poi recuperato dalla Guardia di Finanza. Salgono quindi a quasi mille i migranti sbarcati stamane sull’isola. Dapprima erano sbarcati 415 migranti con due barconi. Poi altri due sbarchi nel giro di un quarto d’ora. “È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini (già 12.000 sbarcati da inizio anno)”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.