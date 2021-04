Wwf Calabria: al via un progetto per la convivenza tra l’uomo e il lupo

10 Aprile 2021 12:14

Wwf Calabria: il corso prevede gli interventi di ricercatori, esponenti del WWF regionale e nazionale, incaricati Ispra, biologi, rappresentanti del Parco delle Serre e dei Parchi Nazionali Calabresi, di associazioni di allevatori e imprenditori agricoli

Il Wwf Calabria ha lanciato un nuovo progetto scientifico alla ricerca di volontari per la campagna di sensibilizzazione 2021, che mira ad evidenziare l’importanza del lupo nell’ecosistema montano e nel contempo a mitigare gli effetti problematici della sua attività. Conoscere la biologia del lupo, il suo comportamento, proporre metodi validi per una pacifica convivenza con l’uomo: sono gli obiettivi del corso di formazione che vedrà la collaborazione dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell’Assessorato Regionale all’ Ambiente, del Parco Naturale Regionale delle Serre e dei Parchi Nazionali Calabresi, oltre che di molte altre realtà. Il corso si articola in sette lezioni online che si terranno, a partire dal 16 aprile, ogni venerdì dalle 18,30 alle 20,30 e culminerà con una lezione pratica presso la sede del Parco Regionale delle Serre, compatibilmente con le norme anti Covid del periodo. Il corso prevede gli interventi di ricercatori, esponenti del WWF regionale e nazionale, incaricati Ispra, biologi, rappresentanti del Parco delle Serre e dei Parchi Nazionali Calabresi, di associazioni di allevatori e imprenditori agricoli. Il lupo è un grande predatore, al vertice della catena alimentare e svolge un ruolo importantissimo nel contesto del suo ecosistema (in particolare è l’unico predatore naturale del cinghiale ed è pertanto utilissimo per il contenimento di questa specie), ma la sua interferenza con le attività zootecniche richiede una costante attenzione e l’applicazione di misure di prevenzione e incentivi alle aziende per la difesa il bestiame domestico. Tutto ciò per garantire una coesistenza problematica, ma non impossibile, con il mitico abitante del bosco.

Il Corso, che prevede il rilascio di un attestato di partecipazione, si svolgerà su piattaforma Zoom e ha un costo di 40 euro per i soci WWF. Per i non soci è prevista la contemporanea iscrizione all’associazione con la quota aggiuntiva di 30 euro per il tesseramento.

IL Programma del corso.

Venerdì 16 aprile 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– “Finding Wild Wolf” un corso di formazione ma non solo [Angelo Calzone]

– Lupo anno zero – “Operazione San Francesco” da specie nociva a specie

particolarmente protetta [Pino Paolillo]

– Le esperienze pregresse di ricerca sul lupo in Calabria [Nicoletta Boldrini]

– Dibattito

Venerdì 23 aprile 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– Canis lupus: biologia, conservazione e minacce per la specie [Marco Galaverni]

– Dibattito

Venerdì 30 aprile 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– Regioni e Parchi, competenze e ruoli nella conservazione della specie

[Giovanni Aramini, Domenico Pappaterra, Giacomo Gervasio, Leo Autelitano]

– Dibattito

Venerdì 7 maggio 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– Le Linee Guida e i protocolli per il monitoraggio nazionale del lupo in Italia

[Enza Fava]

– La Calabria nel Piano Nazionale dell’ISPRA

Campionamento e tecniche di monitoraggio [Milena Provenzano]

– Dibattito

Venerdì 14 maggio 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– Coabitare con il lupo? Un’impresa, per imprese agricole zootecniche, difficile

ma possibile. Pratiche di prevenzione e come adottarle [Luisa Vielmi]

– L’esperienza, gli sforzi ed i risultati di imprenditori agricoli dall’appennino

ligure e dal Parco della Maremma [Nico Modesto e Marika Francioli]

– Il cane da pastore della Sila nell’antica tradizione pastorale calabrese

Il valore biologico di una razza a rischio di estinzione [Isabella Biafora]

– Dibattito

Venerdì 21 maggio 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– Dalla conservazione alla coesistenza: l’impegno del WWF per il lupo [Marco

Antonelli]

– Dibattito

Venerdì 28 maggio 2021

Dalle 18:30 alle 20:30

– La comunicazione come strategia di tutela [Davide Palumbo]

– Dibattito