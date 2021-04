WrestleMania 37, Bianca Belair nuova campionessa di SmackDown: Bobby Lashley si conferma WWE Champion [RISULTATI]

11 Aprile 2021 11:14

WrestleMania 37, i risultati della prima serata: Bianca Belair si impone su Sasha Banks nel main event, Bobby Lashley difende la cintura di campione WWE

La prima grande notte di WrestleMania 37 è passata agli archivi. Possiamo riassumerla così: il Wrestling ha schienato il Coronavirus. Il Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, già teatro della finalissima dell’NFL, si è nuovamente riempito con ben 25.675 spettatori per la prima delle due notti dello show WWE più importante dell’anno, una sorta di finale di Champions League della disciplina nella quale si scrive la storia di questo straordinario sport. Il ritorno live, dopo lunghi mesi di lockdown, puntate registrate e niente pubblico, è stato minacciato dalla pioggia, ma lo spettacolo della WWE va avanti sempre e comunque.

“Settimana dopo settimana, mese dopo mese, siamo andati avanti sapendo che ci mancava la cosa più importante, tutti voi. E quindi, posso solo dirvi… Welcome to WrestleMania!”, il discorso del chairman Vince McMahon al quale ha fatto seguito l’esibizione live di Bebe Rexha, che ha cantato “America The Beatiful”, aprendo ufficialmente la serata. Opene con i controfiocchi, subito on the line il WWE Championship difeso con successo da Bobby Lashley spalleggiato dal solito MVP: The Allmighty conserva la cintura dall’assalto di Drew McIntyre.

La coppia formata da Natalya e Tamina si aggiudica il match di coppia femminile che metteva in palio una title shot per le cinture di RAW, mentre un veterano come Cesaro, dopo 10 anni di carriera, si è aggiudicato il suo primo match singolo a WrestleMania battendo addirittura Seth Rollins dopo 23 Swings e la Neutralizer finale. Applausi a scena aperta per lo svizzero che si è anche commosso. Il primo cambio di cinture della serata avviene per il titolo di coppia maschili di RAW: il New Day abdica al talento del ‘Fenomenale’ AJ Styles spalleggiato dal gigantesco Omos.

Lo strapotere fisico di Braun Strowman ha la meglio su Shane McMahon nello steel cage match, mentre il rapper Bad Bunny insieme a Damian Priests prende una gradita vittoria sul tag team formato da The Miz e John Morrison con tanto di crossbody sull’ex WWE Champion. Arriviamo dunque al main event della prima serata con due donne come straordinarie protagoniste: Bianca Belair, vincitrice della Royal Rumble 2021, conquista il sogno di una vitta diventando la nuova SmackDown Women’s Champion sul ring di WrestleMania 37. La ‘Superlativa’ batte Sasha Banks grazie alla sua K.O.D. nell’incontro che chiude la prima notte dello show.

WrestleMania 37: i risultati dei match della prima serata



WWE Championship

Vincitore: Bobby Lashley (w. MVP) vs Drew McIntyre

One Contender for the Women’s Tag Team Championship – Tag Team Turmoil

Vincitrici: Natalya & Tamina vs Liv Morgan & Ruby Riott (The Riott Squad), Mandy Rose & Dana Brooke, Billie Kay & Carmella, Lana & Naomi

Single Match

Vincitore: Cesaro vs Seth Rollins

Raw Tag Team Championship

Vincitori: AJ Styles & Omos vs The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

Steel Cage Match

Vincitore: Braun Strowman vs Shane McMahon

Tag Team Match

Vincitori: Damien Priest & Bad Bunny vs The Miz & John Morrison

SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs Sasha Banks