Volley, la Raffaele Lamezia conquista i playoff

9 Aprile 2021 23:12

Volley, primo obiettivo raggiunto per la Raffaele Lamezia

Primo obiettivo raggiunto per la Raffaele Lamezia che conquista l’accesso ai playoff promozione di serie B. La squadra allenata da mister Torchia, autentica corazzata, ha vinto tutte le partite del girone, conquistando il primo posto in solitaria e staccato la diretta inseguitrice Letojanni di 4 punti. A causa di una serie di problemi legati al posticipo delle partite nei gironi del nord Italia, la Fipav ha deciso di non far disputare la seconda parte del campionato, mantenendo così il risultato finora acquisito e qualificando le prime 4 di ogni mini girone per gli ottavi di finale.

La Raffaele Lamezia si troverà quindi accoppiata con Costa Dolci Papiro CT, Saber Palermo e Volley Catania. Il primo incontro sarà il 12-13 maggio a Catania contro la Volley, ritorno dopo 3 giorni al Palasparti. La vincente affronterà l’uscente dello scontro tra Saber e Costa Dolci. Finita questa fase, ci sarà lo scontro con la vincente del mini girone composto da Savam Letojanni, Diper 5Frondi, Gupe Volley CT e Gabbiano Pozzallo. A questo punto si uniscono le “vincenti” degli scontri dei gironi F, G, H, I, L (Denominato “Ramo B”, i gironi da A fino a E sono “Ramo A”).

Si terranno in considerazione, in una nuova classifica che terrà conto di tali parametri:

N. Gare vinte nella terza fase;

Q. Set terza fase;

Q. Punti terza fase;

migliore classifica avulsa Regular season.

Da questa classifica avulsa si scontreranno in una triplice finale (sempre andata e ritorno) le seguenti squadre:

1° “ramo B” vs 6° “ramo B”

2° “ramo B” vs 5° “ramo B”

3° “ramo B” vs 4° “ramo B”

Le vincenti di ogni singolo incontro saranno promosse in A3.